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Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi; Çanakkale ve çevresinde herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 00:59
Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Deprem: 5,2 Büyüklüğünde Sarsıntı

Ege Denizi'nde, saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, sarsıntının merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta ve 8,65 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çanakkale ve İzmir'de Hissedildi

Deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Toraman, "Ayvacık ilçesi açıklarında yaşanan bu sarsıntının ardından, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamıştır ve şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir" dedi.

Balıkesir Vali'sinden Açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da benzer bir açıklama yaparak, "Depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları devam etmekte olup, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Valiliklerin Olumsuz Durum Tespiti Yok

Çanakkale Valiliği, depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen taramalar sonucunda, herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini açıkladı. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir olumsuz ihbar bulunmadığı ve enerji ile haberleşme kesintilerinin yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

AFAD ekiplerinin saha incelemeleri ise devam ediyor.

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