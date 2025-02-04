Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem!

Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkezi Ege Denizi olarak belirlendi ve sarsıntı, saat 16.04'te kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'ne 152,31 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Son Durum ve Güvenlik Önlemleri

Yetkililer, deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı ile ilgili henüz bir bildirim yapılmadığını açıkladı. Bölgedeki vatandaşların güvenliği için önlemler alınmaya devam ediyor.