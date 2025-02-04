DOLAR
35,94 0,06%
EURO
37,17 -0,28%
ALTIN
3.264,27 -0,27%
BITCOIN
3.574.782,83 1,82%

Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Bodrum'un 152 km uzağında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:24
Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem!

Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkezi Ege Denizi olarak belirlendi ve sarsıntı, saat 16.04'te kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'ne 152,31 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Son Durum ve Güvenlik Önlemleri

Yetkililer, deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı ile ilgili henüz bir bildirim yapılmadığını açıkladı. Bölgedeki vatandaşların güvenliği için önlemler alınmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuat Oktay ve AGİT PA Başkanı Kauma'dan Önemli Görüşme
2
Çin, ABD'nin Ek Gümrük Vergisini DTÖ'ye Şikayet Etti
3
İran'da Persepolis-Traktör Sazi Maçında Skandal: 2 Kadın Seyirci Gözaltına Alındı
4
Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
5
Gazze'de Son Durum: 20 Cenaze Enkaz Altından Çıkarıldı, Ölü Sayısı 47,540'a Ulaştı
6
TBMM Genel Kurulu'nda Deprem Gündemi Ön Planda
7
Mardin Kazası Davasında 5 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!