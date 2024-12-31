Ege Denizi'nde 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında toplam 54 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla oldu.

Mobil radar "MORAD-8" aracılığıyla Ayvacık açıklarında ilerleyen 2 lastik bot tespit edildi. Bunun üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi TCSG-84 ile TCSG-6 ve KB-20 botları yönlendirildi.

Göçmenlerin bulunduğu botlarda Afganistan, İran, Yemen ve Filistin uyruklu, 15’i çocuk olan toplam 54 kişi yer alıyordu. Ekipler, bu düzensiz göçmenleri alarak güvenli bir şekilde kıyıya getirdi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, göçmen işlemleri için Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı.