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Ege Denizi'nde 570 Deprem Artışı Kaydedildi

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugüne kadar 570 deprem meydana geldi, en büyüğü 4.9 büyüklüğünde.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:08
Ege Denizi'nde 570 Deprem Artışı Kaydedildi

Ege Denizi'nde Deprem Fırtınası Yaşandı

Ege Denizi'nde 28 Ocak tarihinden itibaren 570 yer sarsıntısı kaydedildi. Bu veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın raporlarına dayanmaktadır.

Deprem Aktivitesinin Detayları

Bugün saat 15.50 itibarıyla meydana gelen depremlerin büyüklüklerine göre dağılımı şu şekildedir:

  • 1-2 büyüklüğünde 100 deprem
  • 2-3 büyüklüğünde 255 deprem
  • 3-4 büyüklüğünde 182 deprem
  • 4-5 büyüklüğünde 33 deprem

Kaydedilen en büyük deprem ise 4.9 büyüklüğündedir. Sarsıntılar, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşırken, derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişiklik göstermektedir.

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