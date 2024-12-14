Ege Denizi'nde 89 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket eden iki lastik botu tespit etti.

Bölgeye Botlar Yönlendirildi

Bunun üzerine, sahil güvenlik "KB-119" ve "TCSG-905" botları bölgeye yönlendirildi. Ekipler, bottaki 39'u çocuk olmak üzere Afganistan ve İran uyruklu 89 düzensiz göçmeni alarak kıyıya getirdi.

İşlemler ve Ön Kabul Merkezi

Yabancı uyruklular, kıyıya ulaştıktan sonra gerekli işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı.