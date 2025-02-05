Ege Denizi'nde Art Arda 4,7 ve 4,8 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Art Arda Depremler!

Ege Denizi'nde 14.08 ve 14.10 saatlerinde merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

AFAD'dan Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremler 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu sarsıntılar, bölgedeki halkta bir panik yaratırken, herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, depremlerin sonrasında halkı dikkatli olmaya ve güncel bilgileri takip etmeye davet etti.