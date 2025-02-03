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Ege Denizi'nde Art Arda Depremler: 4,8 ve 4,3 Büyüklüğünde Sarsıntılar

Ege Denizi'nde, 4,8 ve ardından 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. AFAD, depremlerin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:51
Ege Denizi'nde Art Arda Depremler: 4,8 ve 4,3 Büyüklüğünde Sarsıntılar

Ege Denizi'nde Deprem Sarsıntıları Yaşandı

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilirken, hemen ardından 4,3 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilk sarsıntı 11.38'de meydana geldi. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

İkinci ve Üçüncü Sarsıntılar

İlk depremin ardından, 11.40 ve 11.42 saatlerinde 4,3 büyüklüğündeki iki deprem daha kaydedildi. Üç depremin de derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Bu sarsıntılar, bölgedeki vatandaşlarda endişeye yol açtı ancak AFAD, deprem sonrası herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirilmediğini duyurdu.

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