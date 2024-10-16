Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmen Teknesi Battı: 1 Ölü

Ege Denizi'nde Üzücü Kaza

Girit Adası'nın güney sahillerine yakın Gavda Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Olay sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, yaklaşık 100 düzensiz göçmeni taşıyan teknede meydana gelen kazada, kurtarma çalışmaları sonucu 97 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ancak, Yunan Sahil Güvenlik Birimleri adanın 21 deniz mili güneyinde bir düzensiz göçmenin cesedine ulaştı.

Daha Önceki Bir Kazada Da Hayatlar Kaybedildi

Öte yandan, bir gün önce İstanköy Adası açıklarında meydana gelen başka bir kazada ise, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı ve 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.