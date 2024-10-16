DOLAR
34,18 0,12%
EURO
37,18 0,29%
ALTIN
2.946,26 -0,62%
BITCOIN
2.309.072,55 -1,31%

Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmen Teknesi Battı: 1 Ölü

Girit yakınlarında bir teknenin batması sonucu 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 97 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:12
Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmen Teknesi Battı: 1 Ölü

Ege Denizi'nde Üzücü Kaza

Girit Adası'nın güney sahillerine yakın Gavda Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Olay sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, yaklaşık 100 düzensiz göçmeni taşıyan teknede meydana gelen kazada, kurtarma çalışmaları sonucu 97 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ancak, Yunan Sahil Güvenlik Birimleri adanın 21 deniz mili güneyinde bir düzensiz göçmenin cesedine ulaştı.

Daha Önceki Bir Kazada Da Hayatlar Kaybedildi

Öte yandan, bir gün önce İstanköy Adası açıklarında meydana gelen başka bir kazada ise, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı ve 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Bu olaylar, Ege Denizi'nde göçmenlerin karşılaştığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Deprem Anında Annenin Kahramanlığı Güvenlik Kamerasında
2
Diyarbakır'da Narin Güran Kütüphanesi Açıldı
3
Efkan Ala'dan Bakan Şimşek'in Ekonomik Sunumuna Açıklama
4
CHP Lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek
5
Bursa'da Üç Kişinin Cinayeti: Şüpheliler Yakalandı
6
Kahramanmaraş'ta Beton Blok Yüklü Tır Devrildi
7
Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmen Teknesi Battı: 1 Ölü

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı