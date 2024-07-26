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Ege Denizi'nde Fırtına Alarmı

Bodrum ve Kaş sahillerinde fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın kuvveti 6 ila 8 arasında değişecek.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:11
Ege Denizi'nde Fırtına Alarmı

Ege Denizi için Fırtına Uyarısı

Ege Denizi'nin güney kesimlerinde, özellikle Bodrum ve Kaş civarındaki bölgelerde fırtına için uyarı yapıldı.

Meteorolojiden Açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ege Denizi’nin güneyinde, yani Bodrum ile Kaş arasında, rüzgarın öğleden sonra batı ve kuzeybatı yönden 6 ila 8 kuvvetindeki fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Hava Koşullarının Seyri

Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olmasının ardından gücünü kaybetmesi bekleniyor. Ege bölgesindeki tüm vatandaşların, hava durumu değişimlerine karşı dikkatli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

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