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Ege Denizi'nde Sismik Aktivite İçin Risk Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Aydın'da, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yakup Canbolat önemli bilgilere değindi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:27
Ege Denizi'nde Sismik Aktivite İçin Risk Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Aydın'da Risk Değerlendirme Toplantısı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik ile ilgili düzenlenen risk değerlendirme toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Canbolat, "Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda, kıyılardaki su seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturuldu" dedi.

Toplantının Detayları

Toplantı, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirildi ve kamu kurumları, güvenlik güçleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Vali Canbolat, meydana gelebilecek büyük depremler, tsunamiler veya volkanik patlamalar için alınacak tedbirler üzerinde durduklarını belirtti.

Canbolat, Ege Denizi'ndeki hareketliliğin yaratabileceği risklerin değerlendirildiğini ve AFAD Başkanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, toplantının önemli konuları arasında deprem ve tsunami risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planları da yer aldı.

Güncellenmiş Tahliye Planları

Vali Canbolat, "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Aydın İl Afet Müdahale Planı kapsamında kapasite ve ihtiyaç analizleri de yapılmıştır. Plana uyumlu Kuşadası, Didim ve Söke İlçe Afet Müdahale Planı ivedi olarak hazırlandı" dedi.

Meteorolojik Bilgiler ve Dezenformasyon Uyarısı

Canbolat, son günlerde denizlerde yaşanan su çekilmesiyle ilgili çıkan haberlere de yanıt verdi. "Denizin çekilmesi tamamen meteorolojik bir durumdur. Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilikle bunun hiç ilgisi bulunmamaktadır" şeklinde konuştu. Ayrıca, vatandaşları sosyal medya üzerinden yayılan yanıltıcı bilgilere karşı uyaran Canbolat, bu süreçte resmi kaynakların takip edilmesini özellikle rica etti.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve diğer yetkililer katıldı.

Aydın'da DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Salonunda, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik, "Olası...

Aydın'da DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Salonunda, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik, "Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Aydın'da DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Salonunda, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik, "Olası...

Aydın'da DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Salonunda, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik, "Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

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