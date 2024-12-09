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Ege Denizi'nde Yarına Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah fırtına bekliyor. Denizde ulaşım için dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:39
Ege Denizi'nde Yarına Fırtına Uyarısı

Ege Denizi'nde Fırtına Beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğine dair önemli bir duyuru yaptı. Yapılan tahminlere göre, bölgedeki fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Fırtına Gücü ve Süresi

Ege Denizi'nin kuzey kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına yaşanacak. Yetkililer, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesini öngörmekte.

Ulaşımda Dikkatli Olunmalı

Fırtınanın 06.00-14.00 saatleri arasında etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanmaktadır.

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