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Ege Denizi'nde Yaşanan Sismik Hareketlilik Nedeniyle Adalarda Önlemler Uzatıldı

Yunanistan'da Ege Denizi'nde sismik hareket sonrası alınan önlemler uzatıldı ve eğitime verilen ara 14 Şubat'a kadar sürdürülecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:35
Ege Denizi'nde Yaşanan Sismik Hareketlilik Nedeniyle Adalarda Önlemler Uzatıldı

Yunanistan, Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle adalarda alınan önlemlerin uzatıldığını duyurdu. Sismik Risk Değerlendirme Komitesi'nin yaptığı toplantının ardından, özellikle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki tedbirlerin devam edeceği açıklandı.

Toplantının ardından sismolog Kostas Papazahos, vatandaşlara dikkatli olmaları ve alınan önlemlere titizlikle uymaları çağrısında bulundu. Özellikle kalabalık kapalı alanlardan kaçınılması, ada sakinlerinin güvenli güzergahları kullanması ve Santorini'deki belirli limanların kullanılmaması vurgulandı.

Papazahos, eğitim faaliyetlerinin 14 Şubat'a kadar askıya alındığını belirtirken, 1 Şubat’tan bu yana Santorini yakınlarında meydana gelen 3,0 büyüklüğündeki depremlerin sayısının 1100’ü geçtiğini ifade etti. Ayrıca, yapılan incelemelerde binalarda herhangi bir sorun tespit edilmediği bilgisi verildi.

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