Ege Denizi'ndeki Deniz Çayırlarının Azalması: İklim Değişikliği ve Kirlenmenin Etkileri

Ege Denizi'ndeki Deniz Çayırlarının Azalması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Taşkın, Ege Denizi'nde iklim değişikliği, kirlilik, ve insan faaliyetleri sebebiyle deniz çayırlarının yayılış alanının daraldığını belirtiyor.

Deniz Çayırlarının Önemi

Kök, gövde ve yaprak biçiminde şekillenen deniz çayırları, fotosentez yaparak besin üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'de 4 yerli, 1 yabancı deniz çayırı türü olduğu ve yabancı türlerin yerli çayırları tehdit ettiği ifade ediliyor.

Deniz Çayırlarının Dağılımı ve Durumu

Prof. Taşkın, Türkiye'deki deniz çayırlarının kapladığı alanın 40 bin hektar civarında olduğunu, fakat deniz kirliliği ve diğer çevresel baskılardan dolayı bu seviyenin düştüğünü vurguladı.

Deniz çayırları, kıyı erozyonunu önler, karbondioksiti hapseder ve oksijen üretir. Önemli bir ekosistem unsuru olan deniz çayırları, 1145 deniz canlısına ev sahipliği yapmaktadır.

Tehditler ve Koruma Önerileri

Deniz çayırlarının tahribatında, atık su deşarjı, aşırı balıkçılık ve küresel ısınmanın etkileri ön planda. Prof. Taşkın, deniz çayırlarını korumak adına çeşitli önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Evsel ve endüstriyel atıkların kontrol altında tutulması.

Balıkçılık faaliyetlerinin yerel düzenlemelere uygun olarak yapılması.

Kıyı yapılarının ve marinaların dikkatle planlanması gerekiyor.

Sonuç olarak, deniz çayırları ekosistemin denizel ormanlarını temsil ediyor ve bu alanların korunması, deniz biyoçeşitliliğinin sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyor.