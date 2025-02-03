Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası: Uzmanlar Endişeleri Giderdi

Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası: Uzmanların Değerlendirmesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana art arda meydana gelen sismik olayların İstanbul, Marmara Bölgesi ve Anadolu'daki mevcut fayları tetikleyeceğine dair bir endişe olmadığını belirtti. Depremlerin 2 bin 500 kilometrekarelik bir alan içerisinde hâlâ devam ettiğini belirten Özel, sismik hareketlerde belirgin bir artış yaşandığını vurguladı.

Önemli Jeodinamik Hareketlilik

Özel, bölgede sürekli bir jeodinamik hareketlilik bulunduğunu ve 2011-2012 yıllarında benzer etkinlikler kaydedildiğini ifade etti. Aktif bir dalma-batma zonuna sahip olan bu bölgenin sürekli olarak izlenmesi gerektiğini belirten Özel, "Türkiye'de acil bir durum görülmüyor ancak gelişmeleri yakından izliyoruz" dedi. İstanbul ve Anadolu'ya olası etkilerin değerlendirilmesi için Ege Denizi'nin güneyindeki aktivitelerin takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bölgedeki Volkanik Aktivite ve Geçmiş Tecrübeler

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Ege Denizi'nde son bir haftada 4 ve üzeri şiddette 500'den fazla depremin meydana geldiğini belirterek bölgedeki volkanik aktivitenin önemine dikkat çekti. Santorini Adası'nın yıkımlar yapmış ve tsunami oluşturmuş önemli bir lokasyon olduğunu vurgulayan Ersoy, "Amargos Adası'nda 1956'da yaşanan büyük depremin tsunamiye neden olduğu unutulmamalı" dedi.

Yanlış Bilgilendirmeler ve İzleme Faaliyetleri

Ersoy, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasının AFAD tarafından da izlenmekte olduğunu belirtti. Yanlış bilgilendirmeleri önlemek amacıyla zaman zaman gerekli açıklamaların yapıldığını kaydeden Ersoy, Yunanistan'da oluşturulan krizin, Türkiye'nin Bodrum ve Muğla kıyılarına yakın olması dolayısıyla dikkatli izlenmesi gereken bir durum olduğunu aktardı. Ersoy, "Bu deprem fırtınasının İstanbul ve Anadolu'nun herhangi bir bölgesiyle ilgisi yok, tetiklemesi söz konusu değil" diyerek halkı doğru bilgilendirme amacıyla yapılan çalışmalara vurgu yaptı.