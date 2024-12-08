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Ege Denizi'nin Kuzeyi İçin Fırtına Uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına bekleniyor, rüzgarın güneyden eseceği tahmin ediliyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:33
Ege Denizi'nin Kuzeyi İçin Fırtına Uyarısı

Ege Denizi'nde Fırtına Tehlikesi

Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelere göre, Kuzey Ege'de rüzgar, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın Süresi ve Etkisi

Bu kuvvetteki rüzgarın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Eylül ayının sonlarına yaklaşırken, bu tür iklim koşullarının deniz trafiği ve hava durumuna etkileri dikkatle izlenmelidir.

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