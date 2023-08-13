Ege Denizi'ndeki Girit ve Bodrum arasında 4,8 şiddetinde deprem!

AFAD tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında saat 10.49u gösterdiğinde Ege Denizi'nde bir deprem gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Merkez üssünün Girit Adası ile Bodrum'un arasında kalan kısmının olduğu belirtilen açıklamada depremin şiddetinin ise 4,8 olarak ölçüldüğü aktarıldı.

Depremin derinliğinin ise yerin 4.9 kilometresi şeklinde ölçüldüğü bilgisi de verildi.



