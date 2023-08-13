  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Ege Denizi'ndeki Girit ve Bodrum arasında 4,8 şiddetinde deprem!

Ege Denizi'ndeki Girit ve Bodrum arasında 4,8 şiddetinde deprem!

Yayınlanma:
Ege Denizi'ndeki Girit ve Bodrum arasında 4,8 şiddetinde deprem!
Ege Denizi'nin açıklarında bir depremin meydana geldiği bildirildi. AFAD tarafından yağılan açıklamada sarsıntının şiddetinin 4.8 olarak ölçüldüğü açıklandı.

AFAD tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında saat 10.49u gösterdiğinde Ege Denizi'nde bir deprem gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Merkez üssünün Girit Adası ile Bodrum'un arasında kalan kısmının olduğu belirtilen açıklamada depremin şiddetinin ise 4,8 olarak ölçüldüğü aktarıldı.

Depremin derinliğinin ise yerin 4.9 kilometresi şeklinde ölçüldüğü bilgisi de verildi.

Ege Denizi'ndeki Girit ve Bodrum arasında 4,8 şiddetinde deprem!

Gündem
Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesini ve anneannesini baltayla katletti!
Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesini ve anneannesini baltayla katletti!
Göçmen işçiler şimdi yandı! Vizesi bitenden 'Çok önemli' gerekçe istenecek!
Göçmen işçiler şimdi yandı! Vizesi bitenden 'Çok önemli' gerekçe istenecek!
Elazığlı çiftçinin tarlasında heyecanlandıran keşif!
Elazığlı çiftçinin tarlasında heyecanlandıran keşif!
'Vuvuzela' çetesi olarak bilinen sahte ABD askerlerine 2 ilde safari operasyonu
'Vuvuzela' çetesi olarak bilinen sahte ABD askerlerine 2 ilde safari operasyonu
Galata Köprüsü 40 günlüğüne trafiğe kapatıldı!
Galata Köprüsü 40 günlüğüne trafiğe kapatıldı!
İzmir'de oğlunun satırlı saldırısına uğrayan anne ölüm kalım savaşı veriyor!
İzmir'de oğlunun satırlı saldırısına uğrayan anne ölüm kalım savaşı veriyor!
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji tahminleri güncellendi: Yağmur, rüzgar..
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji tahminleri güncellendi: Yağmur, rüzgar..