Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'ne Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi için Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın güneydoğusu ile Aydın'ın merkez ilçelerinde ise yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde Yağış Uyarısı

Marmara Bölgesi'nde ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Kuvvetli yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde Hava Durumu

Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle yerel kuvvetli, Alanya ve Gündoğmuş çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Manavgat, Serik, İbradı, Akseki, Kaş ve Demre ilçelerinin iç kesimlerinde çok kuvvetli olacağı bildirildi.

Dikkatli Olun!

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.