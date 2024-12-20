DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,61 -0,42%
ALTIN
2.945,85 -0,43%
BITCOIN
3.255.360,41 4,35%

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'ne Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ege, Marmara ve Akdeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:51
Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'ne Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi için Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın güneydoğusu ile Aydın'ın merkez ilçelerinde ise yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde Yağış Uyarısı

Marmara Bölgesi'nde ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Kuvvetli yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde Hava Durumu

Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle yerel kuvvetli, Alanya ve Gündoğmuş çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Manavgat, Serik, İbradı, Akseki, Kaş ve Demre ilçelerinin iç kesimlerinde çok kuvvetli olacağı bildirildi.

Dikkatli Olun!

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta Ziyaretlerde Bulundu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İşgaline Sert Tepki: 'Batılı Ülkeler Görev Almalı'
3
İtalya'da Salvini'nin Yargılandığı Davanın Karar Duruşması Başladı
4
Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı
5
Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
6
CHP'li Suiçmez'den 2025 Bütçesine Sert Eleştiri: Faiz Ödemeleri Yüzde 13
7
Suriye'nin Kuzeyinde 5 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor