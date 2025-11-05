Ege Üniversitesi'nde 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 5. Kutup Şenliği başladı

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda düzenlenen 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ile 5. Kutup Şenliği, Ege Üniversitesi kampüsünde bilim insanlarını, öğrencileri ve vatandaşları bir araya getirdi.

Açılış ve konuşmalar

Sempozyumun açılışı, EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını TÜBİTAK MAM Başkanı ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan yaptı.

Üniversitenin vizyonu: Kutup bilimleri stratejik alan

Prof. Dr. Mehmet Ersan açılışta, "Kutup bölgeleri, iklim değişikliğinin en somut etkilerinin gözlemlendiği, dünyanın geleceğine yön veren doğal laboratuvarlardır. Bu bölgelerde yapılan her bir araştırma, yalnızca coğrafi sınırların ötesinde bir anlam taşımakta; insanlığın geleceğine, doğanın dengesine ve küresel ekosistemin devamlılığına katkı sunmaktadır. Dolayısıyla, kutup bilimleri artık yalnızca çevreyle ilgili bir alan değil, aynı zamanda enerji, ekonomi, güvenlik ve sürdürülebilirlik politikalarının merkezinde yer alan stratejik bir bilim dalıdır" dedi.

Türkiye'nin kutup bilimlerindeki ivmesi

Prof. Dr. Mehmet Ersan, Türkiye'nin kutup bilimleri alanında önemli bir ivme yakaladığını vurgulayarak, "TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları koordinasyonunda yürütülen ulusal seferler, bilim insanlarımızın Antarktika ve Arktik bölgelerinde gerçekleştirdiği projeler, ülkemizin bu alandaki kararlılığını ve bilimsel yetkinliğini ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı. Ersan ayrıca üniversitenin çevre, deniz, iklim ve biyoteknoloji temalı merkezlerinin bu alana katkı sunduğunu belirtti.

Program: 83 bilimsel çalışma ve genç araştırmacı vurgusu

Sempozyum kapsamında farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların hazırladığı 83 bilimsel bildiri sunulacak. Katılımcılar, iki gün boyunca 59 sözlü ve 24 poster sunumu aracılığıyla kutup bölgelerindeki araştırma sonuçlarını paylaşacaklar. Prof. Dr. Mehmet Ersan, genç araştırmacıların ve öğrencilerin aktif katılımının sempozyumun önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Kutup Şenliği: Bilimi toplumla buluşturma

5. Kutup Şenliği, TÜBİTAK KARE organizasyonuyla sempozyumla eş zamanlı olarak düzenleniyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle binlerce öğrenci ve öğretmen etkinlik alanlarını ziyaret ediyor. Şenlikte bilim söyleşileri, dijital etkileşim alanları, VR deneyimleri, kutuplarda yaşam simülasyonları, atölye çalışmaları ve oyunlaştırılmış bilim etkinlikleri yer alıyor. Ayrıca, TÜBİTAK’ın 2204-C Kutup Araştırmaları ve 2204-D İklim Değişikliği yarışmalarında dereceye giren lise öğrencileri projelerini sergiliyor.

Kutup araştırmalarının kritik bulguları

Prof. Dr. Burcu Özsoy, sunumunda Türkiye’nin kutup çalışmaları tarihçesini, Enstitü faaliyetlerini ve bölge özelliklerini aktardı. Özsoy, "Son 40 yılda Arktik Bölgesinde buzulların yüzde 40’ında azalma gerçekleşti. Burada aslında sorunların en büyüğü iklim değişikliği olarak karşımıza çıkıyor" dedi ve bölgedeki çevresel tehditlerin yanı sıra yeni deniz yolları ve doğal kaynaklara erişim gibi fırsatlara da dikkat çekti.

KARE’nin görevleri ve ulusal koordinasyon

Prof. Dr. Özsoy, Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün ulusal seferleri düzenlemek, kutup bölgelerinde araştırma altyapılarını geliştirmek ve Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmek gibi görevlerini anlattı. Özsoy ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı genelgeyle kurulan Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu’nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı başkanlığında faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bilimsel odak alanları

Özsoy, kutup çağrılarının dört tematik alanı olduğunu vurgulayarak bu alanları şöyle sıraladı: "SCAR ile de ilişkilendirilmiş yer bilimleri, fiziki bilimler, yaşam bilimleri ve sosyal bilimlerdir." Ayrıca Enstitü'nün yayın ve proje çeşitliliğini, özel sayı yayımlarını ve Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu'nun dokuzuncusunun düzenlenmesini takip ettiklerini belirtti.

Etkinlik, hem akademik paylaşıma hem de toplumda kutup farkındalığının artırılmasına hizmet ederek, genç kuşakların bilime ilgi duymasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

