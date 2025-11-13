Ege Üniversitesi'nde Türk Dünyası ile İlişkiler ve Orhun Koordinatörlüğü kuruldu

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası ile akademik, kültürel ve bilimsel bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla Türk Dünyası ile İlişkiler ve Orhun Koordinatörlüğünü kurdu. Koordinatörlük, kurumun uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde ilişkileri daha etkin, sistemli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Koordinatörlüğün görevleri

Yeni koordinatörlük; Türk Dünyası ülkeleri ile yapılan protokollerin yürütülmesi, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin planlanması, ortak akademik çalışmalar ve proje iş birliklerinin geliştirilmesi gibi alanlarda faaliyet gösterecek.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın açıklaması

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi'nin Orhun Değişim Programına liderlik ettiğini belirterek, üniversitenin son 3 yıldır en fazla başvuru alan ve en fazla kabul veren kurum olduğunu vurguladı. Budak, üniversitenin akredite ve öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olmasının tercih edilme nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde kurulan ilişkilerin önemine dikkat çeken Budak, kurumların temas kurma isteğinin ilişkileri akademik ve sosyal anlamda güçlendirdiğini ifade etti.

Budak ayrıca, Ege Üniversitesi'nin 160 ikili iş birliği protokolü bulunduğunu ve geçtiğimiz yıl Orhun Değişim Programı ile ikili protokoller kapsamında 286 öğrenci ile 306 öğretim üyesi hareketliliği gerçekleştirdiğini açıkladı. Budak, üniversitenin Türk Dünyası ile iş birliklerini artırmaya devam edeceğini belirtti.

Koordinatör Doç. Dr. Fazıl Özdamar'ın değerlendirmesi

Koordinatör Doç. Dr. Fazıl Özdamar, Ege Üniversitesi'nin 2017 yılında yürürlüğe giren Orhun Değişim Programına kuruluşundan itibaren doğal üye olduğunu aktardı. Özdamar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında program kapsamında üniversitede 40 öğrenci ve 13 öğretim üyesi bulunduğunu belirtti. Ayrıca ikili iş birliği protokolü çerçevesinde iki öğrencinin de üniversitede eğitim aldığını söyledi.

Özdamar, kısa dönemli ikili iş birliği hareketliliği kapsamında 32 öğretim üyesi ve 71 öğrencinin üniversiteye gelerek akademik çalışmalarda bulunduğunu ifade etti. Üniversitenin; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından kurulan, Özbekistan’ın asil; Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olduğu Türk Keneşi bünyesindeki Türk Üniversiteler Birliği üyesi kurumlarla iş birliği protokollerinin sayısını artırmaya devam ettiğini ve gelen talepler doğrultusunda Orhun Değişim Programı ile ikili protokollere ilişkin deneyimlerini paylaştıklarını sözlerine ekledi.

