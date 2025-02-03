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Ege Üniversitesinden Sakinleştirici Bebek Battaniyesine Tescil

Ege Üniversitesi, bebekler için geliştirilen sakinleştirici battaniyeye faydalı model tescili aldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:14
Ege Üniversitesinden Sakinleştirici Bebek Battaniyesine Tescil

Ege Üniversitesinin Yenilikçi Bebek Battaniyesi Tescillendi

Ege Üniversitesi, bebekler için dört mevsim kullanılabilir olan ve ağlama problemlerini azaltmayı hedefleyen sakinleştirici battaniye projesine Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan faydalı model tescili aldı.

Projenin Geliştirilme Süreci

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez ve Prof. Dr. Ayla Bayık Temel tarafından geliştirilen bu proje, bebeklerin daha uzun süre uyumalarını ve kucakta rahat tutulmalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Projenin başarısının ardından, EÜ 2022'de tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulundu.

Tescil Süreci ve Önem

Yapılan değerlendirmelerin ardından battaniye projesine faydalı model tescili verildi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Dönmez'i tebrik etti.

Bebeklerin Rahatlık İhtiyacı

Doç. Dr. Dönmez, bebeklerin anne rahminde 9 ay 10 gün boyunca sıkışık ve sıcak bir ortamda bulunduğuna dikkat çekti. Bebeklerin dünyaya geldikten sonra bu ortamın devam etmesini istediklerini belirten Dönmez, "Bu ortamın devam ettirilmesi, bebeklerin dünyaya uyum sürecini kolaylaştırır. Bu buluş, bebek ürünleri için de temel gereçlerden biridir. 0 ile 6 ay arası bebeği olan tüm aileler tarafından tercih edilebilir. Bebeği kundaklandığında rahatsız etmeyecek, hafif kumaştan imal edilen, kumaş kenarları dikişsiz olan bir battaniye tasarladık," ifadelerini kullandı.

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