Ege ve Doğu Karadeniz İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Ege'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir'in genelinde, Manisa ve Aydın'ın batısı ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanması öngörülüyor.

Yerel Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor

Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde de yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışlar beklenmekte. Kıyı kesimlerde sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların bu uyarıları dikkate alarak tedbir almaları önem arz etmekte.

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