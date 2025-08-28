DOLAR
Egemen Uysal'ın Hayali Gerçekleşti: Eğirdir 1923 Spor Voleybol Takımı 2. Lig'de

Eğirdir 1923 Spor, 64 bin lira bütçeyle kurulan takım, fedakâr oyuncularıyla Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:54
İSMAİL KUZ - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, antrenör Egemen Uysal'ın çocukluk hayaliyle 2023'te kurulan Eğirdir 1923 Spor Kulübü voleybol takımı, Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig'e yükseldi.

Hızlı yükseliş ve fedakarlık

Uysal, takımın kuruluşunda sadece 64 bin lira bütçeyle yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi: "İyi bir takım kurduk. İkinci yılımızda 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdik. 2. Lig'e çıkarken sadece 64 bin liramız vardı hatta 'Nasıl olacak' diye düşündük ama çocuklarımızın hepsi fedakar çocuklar. Kuru fasulye ve pilav yeseler de en kötü otelde kalsalar da çıktılar ve oynadılar. Maçlarını kazandılar ve bu başarıyı hak ettiler."

Takım, farklı kulüplerde oynamış fakat ya başarılı olamamış ya barınamamış ya da sporu bırakmış genç sporcuları tekrar spora kazandırdı. Kısa sürede Bölgesel Amatör Lig Finalleri'ndeki performansıyla geçen yıl şampiyon oldu.

Gelecek hedefleri ve teşekkür

Başantrenör Uysal, başarıyı zor olmasına rağmen düşük bir bütçeyle yakaladıklarını vurguladı ve Isparta'da voleybol adına güzel ilerlemeler olacağına inandığını söyledi. Maddi ve manevi desteğini esirgemeyen sporcu ailelerine, sponsorlara ve kulübün antrenörlerine teşekkür etti.

Takım kaptanı Sefa Özkan ise kulübün temel amacının Isparta adına voleybol oynayamayan sporcuları bir araya getirmek olduğunu belirterek, "İkinci senemizde 2. Lig'e yükselebildik. Kolay bir süreç değildi. Kulüp başantrenörümüz Egemen Uysal, maddi ve manevi destekleri bularak bizleri buralara getirdi." ifadelerini kullandı.

