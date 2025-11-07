EGİAD ve İYTE İş Birliğiyle İzmir’de Üniversite‑Sanayi İttifakı Güçleniyor

EGİAD ve İYTE iş birliğiyle İzmir’de üniversite‑sanayi köprüsü güçleniyor

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Teknopark İzmiri ziyaret ederek üniversite‑sanayi iş birliği ve inovasyon odaklı ortak çalışmaların temellerini attı. Ziyaret kapsamında heyet, üniversitenin Ar‑Ge altyapısını yerinde görerek ortak projelerin yol haritasını belirledi.

EGİAD heyeti, İYTE Tümleşik Araştırma Merkezi (İYTE TAM)ı Prof. Dr. Şükrü Güleç rehberliğinde gezerek araştırma ve test altyapısını inceledi. Ardından Teknopark İzmir’de Genel Müdür Dr. Sinan Yılmaz eşliğinde teknolojik üretim ve inovasyon faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Program sonunda, EGİAD’ın Sakız Ağacı Korusu Projesi kapsamında İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran adına bağışlanan sakız fidanı sertifikası takdim edildi.

Ziyarete EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı liderlik ederken, ev sahipliğini İYTE Rektörü ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Baran üstlendi. Etkinlikte EGİAD ile İYTE arasında bir iş birliği protokolü imzalanarak akademik bilgi ile iş dünyasının dinamizmini buluşturacak ortak çalışmaların zemini oluşturuldu.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran: "İYTE, bilim ve girişimciliği buluşturuyor"

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Yusuf Baran, EGİAD heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Günümüzün en gelişmiş teknik üniversite modeli olan Yüksek Teknoloji Enstitülerinin ülkemizdeki tek örneği olan İYTE; eğitim, bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında ulusal ve küresel arenada dikkat çeken başarılara imza atıyor. Ayrıca, Teknopark İzmir’de sahip olduğumuz Ar‑Ge şirketleri, oluşturduğumuz istihdam ve gerçekleştirdiğimiz bilgi temelli yüksek teknoloji ihracatı ile İzmir’in ve ülkemizin ekonomik büyümesine önemli katkılarda bulunuyoruz. Türkiye’ye model yeni bir üniversite olarak tasarladığımız İYTE’de genç iş insanları ile iş birliği bizler için büyük önem taşıyor. EGİAD ile yapacağımız işbirlikleri akademik bilgiyle sanayi tecrübesini bir araya getiren yeni bir başarı hikayesi olacak".

Kaan Özhelvacı: "Bilimle girişimciliği birleştiren güçlü bir sinerji oluşturuyoruz"

M. Kaan Özhelvacı, EGİAD’ın kuruluşundan bu yana genç iş insanlarının yenilikçi düşünce ve girişimcilik vizyonunu iş dünyasına taşıma misyonunu vurguladı ve şunları söyledi: "EGİAD olarak, iş dünyasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerlerken, bilimin ve teknolojinin rehberliğini çok önemsiyoruz. İYTE’nin araştırma ve üretim misyonu ile EGİAD’ın geleceğin lider genç iş insanlarını yetiştirme vizyonu arasında güçlü bir sinerji oluşturmak istiyoruz." Özhelvacı, EGİAD’ın teknoloji ve inovasyon alanındaki girişimlerine de değinerek, "2011 yılında kurduğumuz EGİAD Melekleri Yatırım Ağı, Türkiye’nin ilk lisanslı melek yatırım ağlarından biri olarak bugüne kadar pek çok yenilikçi startup’a yatırım ve mentorluk desteği sağladı. Bu iş birliğiyle, genç girişimcilerin projelerine kaynak ve stratejik destek sağlama misyonumuzu üniversite ekosistemiyle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Özhelvacı, sözlerine şu değerlendirmeyle devam etti: "Bu buluşmanın yalnızca bugüne değil, önümüzdeki yıllara da ilham verecek bir başlangıç olacağına inanıyorum. EGİAD ve İYTE arasındaki iş birlikleri, İzmir’in ve bölgemizin ekonomik, bilimsel ve sosyal kalkınmasına uzun yıllar katkı sağlayacaktır".

"İzmir’in inovasyon ekosistemine katkı sağlayacağız"

İmza töreninde iş birliği protokolünün kapsamına dair açıklama yapan Özhelvacı, iş birliğinin geleceğe dönük bir vizyon taşıdığını belirterek, "Bu protokol ile, İYTE’nin bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim ve üretim misyonunu, EGİAD’ın girişimcilik ve yenilikçilik misyonuyla birleştiriyoruz. Ar‑Ge ve yenilik bilincini yaygınlaştırmak, üniversite‑sanayi iş birliğini güçlendirmek ve ortak projeleri teşvik etmek en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi. Ayrıca Özhelvacı, EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi (ESKEM)in İYTE’nin şehir merkezindeki etkinliklerinde kullanılabileceğini belirterek, "Bu iş birliği, aynı zamanda Kemeraltı’nın sosyal ve kültürel canlılığına da katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ ÜYELERİ, İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ VE TEKNOPARK İZMİR’İ ZİYARET EDEREK, ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ VE İNOVASYON ODAKLI ORTAK ÇALIŞMALARIN TEMELLERİNİ ATTI.