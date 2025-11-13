Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'in Halay Paylaşımı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Düğün videosu, ülke genelindeki yas havasında tepki çekti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağı kazasında 20 askerin şehit olması sonrası ülke genelinde büyük bir üzüntü hakim.

Bu ortamda, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer sosyal medya hesabından bir çiftin düğününe ait video paylaştı. Dün akşam saatlerinde ilçede bulunan Kervansaray Düğün Salonundan paylaşılan görüntülerde Özer’in nikah akdini gerçekleştirdiği ve halay çektiği anlar yer aldı.

Paylaşım kısa sürede bazı takipçiler tarafından beğenilirken, bazı vatandaşlar ise "Size bu hareket yakışmadı" yorumlarıyla tepki gösterdi.

Başkan Özer’in düğün videosu, ülke genelinde yaşanan yas havası nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

