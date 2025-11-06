Eğirdir'de Obruklar ve Duvar Çatlakları: AFAD İncelemeleri Sürüyor

Isparta Eğirdir'de yaklaşık 1 metre derinliğindeki obruklar ve ev duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle AFAD inceleme başlattı; jeolojik etüt planlanıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:54
Isparta’nın Eğirdir ilçesi Bağlar Mahallesi Çiçeklikaya mevkiindeki bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinliğinde obruklar meydana geldi. Obrukların çevresinde toprağın çöktüğü gözlenirken, bahçe içindeki evin duvarlarında da belirgin çatlaklar oluştu.

Olayın ardından bölgeye intikal eden Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri alanda ön inceleme yaptı. İlk tespitlerde obrukların çevresinde zemin deformasyonu ve yapı duvarlarında ilerleyen çatlaklar belirlendi. AFAD teknik ekibi, bölgede ölçüm ve gözlem çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, ön değerlendirmelerin ardından bölgede jeolojik ve zemin etüt çalışmaları yapılacağını bildirdi.

Ziraat Odası Başkanı'ndan uyarı

Müstahattin Can Selçuk yaşananlar için şu değerlendirmeyi yaptı: "Burada bir bahçemiz, bahçemizin bulunduğu yerde de bir ev var. Şu an da AFAD ekiplerimiz burada incelemelerini gerçekleştiriyor. Şimdi bu olayın fay hattından kaynaklı mı yoksa susuzluktan olayı olan bir doğa olayı mı olduğunu incelemelerden sonra anlayacağız. Buradaki tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Malum şu anda biz bir meyve iliyiz. Bu yıl da Eğirdir Gölü’nden su verilmediği için çiftçilerimiz sondaja yüklendi. Onlar da haklılar. Burada su olmazsa eğer meyveler büyümez. Burada insanlarımızın suyu daha dikkatli kullanmasını söylemem gerekiyor. Çiftçilerimizden özellikle su konusunda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Bu obrukları daha önce Konya ilimizde sık sık görüyorduk. Burası da aynı şekilde olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz"

Uzman ekiplerin hazırlayacağı raporun ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri artırılacak ve muhtemel risklere karşı önlem planı hazırlanacak.

