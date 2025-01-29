Eğirdir Gölü Eylem Planı Nihayet Tamamlanıyor

Eğirdir Gölü Eylem Planı Tamamlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eğirdir Gölü’ndeki kirlilikle mücadele için uygulanan 9 maddelik eylem planının son adımının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Eğirdir Gölü, kuraklık nedeniyle hızla düşen su seviyesi ve biyolojik kirlilik ile mücadele ediyor.

Bakanlık açıklamasında, Isparta'daki Eğirdir Gölü ve kıyı kesiminin 5 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile “kesin korunacak hassas alan” ve diğer koruma statülerine alındığı belirtildi. Geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kuraklık nedeniyle gölde meydana gelen alg patlaması ve sucul bitki istilası, Bakan Kurum'u harekete geçirmeye yönlendirdi.

Açıklamada, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ön fizibilite raporu ile birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden bilim insanlarının katkılarıyla ekosistem değerlendirme raporlarının hazırlandığı belirtildi.

Bakan Kurum'un duyurusunda, uygulanacak eylem planının %89'luk kısmının başarıyla tamamlandığı kaydedildi. Göl yüzeyinde yürütülen temizlik ve ot kesimi çalışmalarının titizlikle sürdüğü ifade edildi. Göl içindeki hassas bölgelerde özel ekipmanlı dalgıçlar, temizlik faaliyetlerine katılıyor.

Ayrıca, göldeki dip çamuru temizliği için bir fizibilite raporu hazırlandı. Raporda, su kalitesi, kirlilik yükleri ve göl su seviyesindeki azalmaların nedenleri ile çözüm önerileri ele alındı. Bilim insanlarının önerileri doğrultusunda, Hoyran Boğazı ve Eğirdir ilçesi kıyılarında dip çamuru temizliği yapılacak.

Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında Eğirdir Gölü'nün son durumunu gösteren görüntülerle birlikte, “Eğirdir Gölü nefes almaya başladı. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü’ne can suyu olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.