DOLAR
35,77 -0,09%
EURO
37,28 0,11%
ALTIN
3.176,09 -0,03%
BITCOIN
3.670.450,95 -1,2%

Eğirdir Gölü Eylem Planı Nihayet Tamamlanıyor

Eğirdir Gölü'nde yürütülen eylem planının son adımları tamamlanıyor. Bakan Kurum, gölün temizlenmesi için çalışmalara hız verdiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:30
Eğirdir Gölü Eylem Planı Nihayet Tamamlanıyor

Eğirdir Gölü Eylem Planı Tamamlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eğirdir Gölü’ndeki kirlilikle mücadele için uygulanan 9 maddelik eylem planının son adımının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Eğirdir Gölü, kuraklık nedeniyle hızla düşen su seviyesi ve biyolojik kirlilik ile mücadele ediyor.

Bakanlık açıklamasında, Isparta'daki Eğirdir Gölü ve kıyı kesiminin 5 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile “kesin korunacak hassas alan” ve diğer koruma statülerine alındığı belirtildi. Geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kuraklık nedeniyle gölde meydana gelen alg patlaması ve sucul bitki istilası, Bakan Kurum'u harekete geçirmeye yönlendirdi.

Açıklamada, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ön fizibilite raporu ile birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden bilim insanlarının katkılarıyla ekosistem değerlendirme raporlarının hazırlandığı belirtildi.

Bakan Kurum'un duyurusunda, uygulanacak eylem planının %89'luk kısmının başarıyla tamamlandığı kaydedildi. Göl yüzeyinde yürütülen temizlik ve ot kesimi çalışmalarının titizlikle sürdüğü ifade edildi. Göl içindeki hassas bölgelerde özel ekipmanlı dalgıçlar, temizlik faaliyetlerine katılıyor.

Ayrıca, göldeki dip çamuru temizliği için bir fizibilite raporu hazırlandı. Raporda, su kalitesi, kirlilik yükleri ve göl su seviyesindeki azalmaların nedenleri ile çözüm önerileri ele alındı. Bilim insanlarının önerileri doğrultusunda, Hoyran Boğazı ve Eğirdir ilçesi kıyılarında dip çamuru temizliği yapılacak.

Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında Eğirdir Gölü'nün son durumunu gösteren görüntülerle birlikte, “Eğirdir Gölü nefes almaya başladı. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü’ne can suyu olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor
2
Lübnan Ordusu, Hizbullah'ın Tünel Kontrolünü Devraldı
3
Beyt Hanun'daki Yıkım: İsrail Saldırıları Sonrası Havadan Görüntüler
4
Kartalkaya Otel Yangını: Denetim Firması Yetkilisi Adliyeye Sevk Edildi
5
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı
6
Erzurum'da Tilkiye Kötü Muameleye Ceza: İşlem Başlatıldı

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi