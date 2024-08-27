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Eğirdir Gölü İçin Yaşam Canlılığı Sağlayacak 9 Maddelik Eylem Planı

Eğirdir Gölü’nün temizliği için hazırlanan eylem planı, ekosistem koruma ve su kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:05
Eğirdir Gölü İçin Yaşam Canlılığı Sağlayacak 9 Maddelik Eylem Planı

Eğirdir Gölü'nün Temizliği İçin Hazırlanan Eylem Planı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Isparta'da yer alan Eğirdir Gölü'nün temizliği amacıyla 9 maddelik bir eylem planı oluşturdu. Bakan Murat Kurum, "Uygulayacağımız bu plan, Eğirdir Gölü'müzü canlandıracak önemli adımlar içeriyor," diyerek projeye olan bağlılığını vurguladı.

Kuraklık ve Ekosistem Tehditleri

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Eğirdir Gölü'nün su seviyesindeki azalma, alg patlaması ve biyolojik kirlenmelere yol açtı. Bu sorunlarla mücadele etmek amacıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen eylem planı, farklı kurumlar ile işbirliği içinde hayata geçirilecek.

Koordinasyon ve İşbirliği

Gölün korunması için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü liderliğinde, Türkiye Çevre Ajansı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK ve üniversiteler gibi pek çok kurum ile komisyon oluşturulmuştur. Bu çerçevede, arazi çalışmaları gerçekleştirilerek gerekli tedbirler belirlenecek.

Acil Müdahale Çalışmaları

İlk adım olarak, göl yüzeyindeki alg ve ölü sucul bitkilerin özel ekipmanlarla temizlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca, göl tabanındaki dip çamurlarının da temizlenmesi sağlanacak. TVK, bu konuda ön fizibilite raporu hazırlamıştır. Su kaynaklarının yönetimi ve göl kalitesinin artırılması için gerekli teknik çalışmalar yapılmaya başlanacaktır.

Oksijen Seviyesinin Artırılması

Göl yüzeyindeki temizlik için Türkiye Çevre Ajansı'nın desteğiyle yeni su yüzeyi temizleme araçları edinilecektir. Bu araçlarla su seviyesinin düşmesiyle yüzeye yaklaşan sucul bitkiler toplanarak, göldeki oksijen seviyesinin artırılması hedefleniyor.

Gelecek İçin Bilimsel Yaklaşımlar

Ayrıca, göl ekosisteminin rehabilitasyonu için bilim insanlarıyla istişareler yapılacak ve bu çalışmalar doğrultusunda dip çamurunun temizleme işlemleri gerçekleştirilecektir. Çevre Bakanlığı, çalışmaların yüksek çevre duyarlılığıyla sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor.

Bakan Kurum'un Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bilim insanlarımızla birlikte planladığımız bu yol haritasına göre, öncelikle acil adımları atacağız. Eğirdir Gölü'müzü korumak için her türlü tedbir alınacaktır," şeklinde bilgilendirmelerde bulundu.

Bu eylem ve projelerin başarılı bir şekilde uygulanması, Eğirdir Gölü’nün hem ekosistem sağlığını koruyacak hem de bölgedeki doğal güzellikleri geleceğe taşıyacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen Eğirdir Gölü'ndeki alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen Eğirdir Gölü'ndeki alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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