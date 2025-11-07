Eğirdir Gölü'nde Kayalıklardan Alevler: Metan Şüphesi

Eğirdir Gölü'nde sular çekilince Altınkum Mahallesi'ndeki kayalıklardan alev yükseldi. Görgü tanığı çakmağı yaktığında alev gördüğünü söyledi; metan ihtimali araştırılıyor.

Eğirdir Gölü'nde suların çekilmesiyle Altınkum Mahallesi'ndeki kayalık alanlarda alevlenme meydana geldi. Olayı gören bir vatandaşın çakmağını çakması sonucu kayalıkların alev aldığı bildirildi.

Görgü tanığının ifadesi

Ahmet Şahan, ailesiyle gezinti sırasında keskin bir koku fark ettiğini ve durumu anlamak için çakmağını yaktığında kayanın yüzeyinden alev yükseldiğini anlattı. Şahan'ın sözleri: "Suların çekilmesiyle adanın etrafında geziniyorduk. Ne olduğunu anlamadım ama yoğun bir gaz kokusu vardı. Çakmağımı çaktığımda kayanın alev aldığını gördüm. Bu durum beni hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Muhtemelen yanıcı bir gaz çıkışı söz konusu. Bölgede inceleme yapılması gerekiyor."

İlk değerlendirme ve ekolojik endişe

Olayın ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İlk değerlendirmelere göre, göl tabanındaki organik maddelerin çürümesiyle oluşan metan gazı'nın yer yer yüzeye sızmış olabileceği tahmin ediliyor; ancak şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı.

Yedi renkli göl olarak bilinen Eğirdir Gölü, son yıllarda kuraklık, azalan yağışlar ve yoğun tarımsal sulama nedeniyle ciddi su kaybı yaşadı. Çekilmenin sonucu olarak su altında kalan bölgelerde yeni adacıklar ve geniş kumsal alanlar oluştu. Bölge halkı gölün ekolojik yapısı ve güvenlik konusunda endişeli; yetkililerin söz konusu bölgede jeolojik ve çevresel inceleme başlatması bekleniyor.

