Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Eğirdir Gölü'nde Kritik Durum: Gergerlioğlu'ndan Uyarı

DEM Parti'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Eğirdir Gölü'ndeki kuraklık ve temizlik eksikliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:48
Eğirdir Gölü'nde Kritik Durum: Gergerlioğlu'ndan Uyarı

Eğirdir Gölü'nde Acil Temizlik İhtiyacı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Isparta'nın önemli doğal kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü'nde yaşanan çekilmelere dikkat çekti. Gergerlioğlu, göldeki temizliğin yetersiz olduğuna vurgu yaparak, gölün tehlikeli bir duruma geldiğini kaydetti.

Kuraklık ve Azalan Yağışlar Sorunları Derinleştiriyor

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son yıllarda etkisini artıran kuraklık ve azalan yağış rejiminin Eğirdir Gölü'nde ciddi sorunlar yarattığını belirtti. Gergerlioğlu, bu konudaki endişelerini dile getirerek, çevresel etkilerin hızla artmakta olduğunu ifade etti.

Çevre Bakanlığı'na Eleştiri

Gergerlioğlu, Eğirdir'de yaşayan vatandaşlardan gelen şikayetleri aktardı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planını hatırlattı. Ancak, yapılanların yetersiz kaldığını belirterek şunları ifade etti:

"Eğirdir Gölü son yıllarda ciddi bir kirlenme süreci içinde. Herkes sahipsiz kalmış. Kaç yıldır gölde sular çekiliyor? İş işten geçti; göl neredeyse öldü ve şu an sadece suni teneffüs yapılıyor."

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar