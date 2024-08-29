Eğirdir Gölü'nde Kritik Durum: Gergerlioğlu'ndan Uyarı

Eğirdir Gölü'nde Acil Temizlik İhtiyacı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Isparta'nın önemli doğal kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü'nde yaşanan çekilmelere dikkat çekti. Gergerlioğlu, göldeki temizliğin yetersiz olduğuna vurgu yaparak, gölün tehlikeli bir duruma geldiğini kaydetti.

Kuraklık ve Azalan Yağışlar Sorunları Derinleştiriyor

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son yıllarda etkisini artıran kuraklık ve azalan yağış rejiminin Eğirdir Gölü'nde ciddi sorunlar yarattığını belirtti. Gergerlioğlu, bu konudaki endişelerini dile getirerek, çevresel etkilerin hızla artmakta olduğunu ifade etti.

Çevre Bakanlığı'na Eleştiri

Gergerlioğlu, Eğirdir'de yaşayan vatandaşlardan gelen şikayetleri aktardı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planını hatırlattı. Ancak, yapılanların yetersiz kaldığını belirterek şunları ifade etti:

"Eğirdir Gölü son yıllarda ciddi bir kirlenme süreci içinde. Herkes sahipsiz kalmış. Kaç yıldır gölde sular çekiliyor? İş işten geçti; göl neredeyse öldü ve şu an sadece suni teneffüs yapılıyor."