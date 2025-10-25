Eğirdir Gölü Sonbahar Renkleriyle Havadan Görüntülendi

Isparta'nın 'yedi renkli gölü' Eğirdir Gölü, sonbaharın sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla havadan görüntülendi; kuraklığa rağmen ilgi çekiyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 12:24
Isparta sınırları içinde yer alan ve kıyısında Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent ilçelerini bulunduran Eğirdir Gölü, sonbaharın renklerine bürünmüş haliyle havadan kaydedildi. Bölge, halk arasında "yedi renkli göl" olarak biliniyor.

Görüntülerde göl çevresindeki ağaçların oluşturduğu sarı, kahverengi ve yeşil tonlarına vurgu yapılıyor. Kayıtlarda ayrıca göldeki bazı kuş türlerinin varlığı da yer aldı.

Göl, içme suyu temini ve tarımsal sulama başta olmak üzere bölge için hayati öneme sahip. Ayrıca canlı yaşamı ve balıkçılık açısından da önemli katkı sağlıyor.

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve buna bağlı olarak gözlemlenen su seviyesindeki düşüşe rağmen Eğirdir Gölü, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Havadan alınan görüntüler, gölün hem doğal güzelliğini hem de yaşanan sorunları bir arada gözler önüne serdi.

Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent ilçelerine kıyısı olan ve "yedi renkli göl" olarak bilinen Eğirdir Gölü, sonbaharın renkleriyle havadan görüntülendi.

