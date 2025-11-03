Eğitim-Bir-Sen 65. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi — 20 Maddede Talepler

Eğitim-Bir-Sen 65. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

Ali Yalçın başkanlığındaki toplantıda 20 maddelik sonuç bildirgesi kabul edildi

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen 65. Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı. Kurulda 8’inci Dönem Toplu Sözleşme süreci, eğitim çalışanlarının sorunları, gelecek dönem sendikal politikaları ve ülke-dünya gündemine ilişkin gelişmeler ele alındı.

Toplantıda şube başkanlarının görüş ve önerileri alınarak, tüm başkanların katkısıyla hazırlanan 65’inci Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, kamu işvereninin tutumu nedeniyle toplu sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlandığı vurgulanırken; sendikal hak ve özgürlüklerin ILO ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde düzenlenmesi için yeni bir sendika ve toplu sözleşme kanunu çağrısı yapıldı.

Ayrıca TBMM'deki bütçe görüşmelerinde kamu görevlilerinin kayıplarını telafi edecek düzenlemelerin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na eklenmesi talep edildi. Konut ve kira sorununa dikkat çekilerek kamu görevlilerine kira yardımı yapılması gerektiği vurgulandı.

20 maddelik sonuç bildirgesi şu şekilde açıklandı:

1. Siyonist İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Gazze’de insanlık dışı suçları ve soykırımı sürdürmektedir. Batı Şeria’daki saldırılara karşı siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve askeri alanda önleyici tavır alınmalıdır.

2. Sudan’da yaşananlar insanlık ve vicdan açısından utanç vericidir; zulme son verilmeli ve sorumlular hukuk önüne çıkarılmalıdır.

3. Doğu Türkistan başta olmak üzere mazlum halklara yönelik hak ihlalleri ve katliamlar şiddetle kınanmakta; uluslararası toplumun zulme karşı sorumluluk alması çağrısı yapılmaktadır.

4. Irk, dil, din, sınıf ayrımı gözetmeksizin temel insan haklarının korunması için uluslararası hukukun ve hukukun üstünlüğünün tesisi gerektiği vurgulanmaktadır.

5. Anayasa değişikliği süreci, sendikal hak ve özgürlüklerin anayasada geniş biçimde yer alması için bir fırsat olarak görülmeli; çalışma hayatına ilişkin hükümlerde ILO ve evrensel sendikal haklara uyum sağlanmalıdır.

6. 8’inci Dönem Toplu Sözleşme süreci kamu işvereninin uzlaşmaz tutumu nedeniyle mutabakatsızlıkla sonuçlanmış; ücret dengesizliklerinin giderilmesi için devletin düzenleyici rolünü adaletli şekilde kullanması gerektiği belirtilmiştir.

7. 4688 sayılı Kanun’un artık yetersiz kaldığı; sendikal hak ve özgürlükler ile toplu pazarlık hakkının ILO ve uluslararası hukuk normlarına uygun hale getirilmesi için yeni bir sendika ve toplu sözleşme kanunu yapılmalıdır.

8. Ekonomideki dalgalanmalar ve uygulanan kamu politikaları kamu görevlilerinin alım gücünü zayıflatmış; TBMM’deki bütçe görüşmelerinde kamu görevlilerinin ücretlerindeki kayıpları giderecek düzenlemenin 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alması talep edilmiştir.

9. Kamu personel rejiminde kademe/derece ilerlemesi ile ek gösterge ilişkilendirilmeli; her kadro unvanı birinci dereceye kadar yükselebilmeli ve birinci dereceye yükselenlerin ek göstergesi en az 3600 olmalıdır; yasal düzenlemeye ivedilikle adım atılmalıdır.

10. Yükseköğretim disiplin kurullarında ve lojman komisyonlarında sendika temsilcisi bulunması dahil, toplu sözleşme hükümleri ve korunmuş kazanımlar engellenmemelidir; demokratik ve sendikal özgürlükleri zedeleyecek uygulamalardan kaçınılmalıdır.

11. Konut ve kira sorunu ağırlaşmış; kamu görevlilerini yer değiştirmeye zorlayan kira yükü bir an önce çözümlenmeli ve kamu görevlilerine kira yardımı yapılmalıdır.

12. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları kurumların keyfî takdirine bırakılmamalı; tüm kamu kurumlarında periyodik olarak uygulanmalıdır.

13. Öğretmen yer değişikliği talepleri karşılanmalı, öğretmen açığı kapatılmalı ve bölgesel farklılıkları giderecek adımlar atılmalıdır; mazerete bağlı ve isteğe dayalı yer değişiklikleri adil ve objektif bir süreçle yürütülmelidir.

14. Eğitim yöneticiliğinin meslekleşmesi, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi, liyakat ve uzmanlık esaslı seçme-atama ve sorumlulukla orantılı mali haklar eğitim yönetiminin temel parametreleri olmalıdır.

15. Şube müdürleri ve şeflerin özlük hakları sorumlulukları çerçevesinde iyileştirilmeli; belirli kadrolarda aranan hizmet süresini tamamlayanlara uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikten kaynaklı haklar tanınmalıdır.

16. Genel idare, teknik, yardımcı ve diğer hizmet sınıflarında çalışanların mali ve özlük hakları iyileştirilmeli; eğitim ve öğretim sınıfına tanınan haklardan faydalandırılmalıdır.

17. Akademisyenlerin araştırma ve bilgi üretimine odaklanabilmeleri için iş güvencesi, mali haklar ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

18. Üniversitelerde idari personele "üvey evlat" muamelesi sona ermeli; akademisyenlere tanınan geliştirme ödeneği, yükseköğretim tazminatı ve döner sermaye katkı payı gibi haklar idari personele de sağlanmalıdır.

19. Üniversite idari personelinin üniversiteler arası merkezi yer değişikliğini sağlayacak düzenleme için somut adımlar atılmalı; aile sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği talepleri ivedilikle ve şeffaf biçimde karşılanmalıdır.

20. Eğitim-Bir-Sen, insan haklarına yönelik her türlü şiddet, baskı ve zulme karşı çıkmaya; hukukun üstünlüğü, özde eğitim ve kazanılmış hakların korunması için mücadeleye devam edeceğini beyan etmektedir.

Toplantı, bildirgenin yayımlanmasıyla sona ermiştir.

