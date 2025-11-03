Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi'ne Teşekkür Plaketi: Ali Yalçın'dan Ödül

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi, 50 bin yeni üye kampanyasında şube hedefine ulaşarak Ali Yalçın tarafından teşekkür plaketi aldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:30
Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi'ne Teşekkür Plaketi: Ali Yalçın'dan Ödül

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi'ne Teşekkür Plaketi

Ali Yalçın, şubenin kısa süredeki üye başarısını ödüllendirdi

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi, kısa sürede yeni üye hedefine ulaşması ve sendikal mücadeleye sağladığı güçlü katkı nedeniyle Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından teşekkür plaketi ile onurlandırıldı.

Eğitim-Bir-Sen 20. Türkiye Buluşması, şube yönetimleri, ilçe temsilcileri ve kadın komisyonlarının katılımıyla 2 bini aşkın teşkilat yöneticisinin iştirakiyle Antalya'da gerçekleştirildi. Şube, Türkiye genelinde ekim ayında şubeler arasında en çok üye yapan 5. il olurken, 1 Eylül 2024-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürütülen 50 bin yeni üye hedefi çalışmasında da şube hedefine ulaşarak Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından teşekkür plaketi ile onurlandırıldı.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sendikacılığın Eğitim Bir Sen ile itibar kazandığını belirten Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, \"Kazanımlar dönemi bizimle başladı. İşimizin hakkını verdiğimiz için bin 124 kazanıma imza attık. 33 yıllık bir mücadelenin adıyız. Bazıları gibi ‘siyasetin memur kolu’ değiliz. Memurun, emeklinin sesiyiz, soluğuyuz. Gelir adaletsizliğini, kamuda ücret dengesizliğini, alım gücümüzün düştüğünü, kiraların belimizi büktüğünü, emeklinin küstüğünü söylemeye devam edeceğiz. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen ailesi hızla büyümeye devam edecek\"."

EĞİTİM BİR SEN ANTALYA ŞUBESİ, KISA SÜREDE YENİ ÜYE HEDEFİNE ULAŞTIĞI VE SENDİKAL MÜCADELEYE CİDDİ...

EĞİTİM BİR SEN ANTALYA ŞUBESİ, KISA SÜREDE YENİ ÜYE HEDEFİNE ULAŞTIĞI VE SENDİKAL MÜCADELEYE CİDDİ BİR DESTEK VERDİĞİ İÇİN MEMUR SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN TARAFINDAN TEŞEKKÜR PLAKETİ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor