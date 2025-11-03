Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi'ne Teşekkür Plaketi: Ali Yalçın'dan Ödül

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi'ne Teşekkür Plaketi

Ali Yalçın, şubenin kısa süredeki üye başarısını ödüllendirdi

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi, kısa sürede yeni üye hedefine ulaşması ve sendikal mücadeleye sağladığı güçlü katkı nedeniyle Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından teşekkür plaketi ile onurlandırıldı.

Eğitim-Bir-Sen 20. Türkiye Buluşması, şube yönetimleri, ilçe temsilcileri ve kadın komisyonlarının katılımıyla 2 bini aşkın teşkilat yöneticisinin iştirakiyle Antalya'da gerçekleştirildi. Şube, Türkiye genelinde ekim ayında şubeler arasında en çok üye yapan 5. il olurken, 1 Eylül 2024-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürütülen 50 bin yeni üye hedefi çalışmasında da şube hedefine ulaşarak Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından teşekkür plaketi ile onurlandırıldı.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sendikacılığın Eğitim Bir Sen ile itibar kazandığını belirten Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, \"Kazanımlar dönemi bizimle başladı. İşimizin hakkını verdiğimiz için bin 124 kazanıma imza attık. 33 yıllık bir mücadelenin adıyız. Bazıları gibi ‘siyasetin memur kolu’ değiliz. Memurun, emeklinin sesiyiz, soluğuyuz. Gelir adaletsizliğini, kamuda ücret dengesizliğini, alım gücümüzün düştüğünü, kiraların belimizi büktüğünü, emeklinin küstüğünü söylemeye devam edeceğiz. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen ailesi hızla büyümeye devam edecek\"."

