Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu 8. Türkiye Buluşması Gerçekleşti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, aile değerlerinin önemine vurgu yaptı ve Gazze'deki insani krizi ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:25
Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu 8. Türkiye Buluşması Gerçekleşti

Eğitim-Bir-Sen 8. Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kızılcahamam'da düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 8. Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Aile ve Toplum Üzerine Vurgular

Yalçın, aile yapısının korunmasının toplum için öncelikli bir mesele olduğunu belirterek, "Aile örselenirse inanç örselenir, aile yaralanırsa değerler sarsılır. Aile olmadan millet ve medeniyet olmaz, aile bir beka meselesi ve onu korumak öncelikli meseledir," dedi.

28 Şubat sürecine de atıfta bulunan Yalçın, "Kirli girişimin bu milletin üzerine çöken kara günlerinin üzerinden 28 yıl geçti," ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İnsani Kriz

Yalçın, Gazze'deki insani krizin de devam ettiğini vurgulayarak, "Boykot konusunda bir ödev yüklenmiştik. Boykotu sürdüreceğiz. Gazze'deki ateşkes her ne kadar durmuş olsa da devam ediyor. Orası ayakta kalacak. Trump değil felahı gelse orayı işgal edemeyecek," şeklinde konuştu.

Aileye Yönelik Saldırılar

Aile birliğinin önemini yineleyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "Anadolu kadınının öznesi olduğu aile saldırı altında. Aile yapımıza saldırıyorlar. Dizileriyle, filmleriyle, sabah programındaki melanetleriyle, dijital platformdaki sapkınlıklarıyla, sosyal medyadaki ahlaksızlıklarıyla, moda reklamlarıyla; aileye ve ailenin taşıdığı kültürümüze karşı bir isyan ve soykırım girişimi var."

Toplu Sözleşme ve Vergi Reformu Çağrısı

Ağustos ayında 8. dönem toplu sözleşmelerinin yapılacağına değinen Yalçın, "Bu yasayla yasanın mevcut haliyle yeni toplu sözleşme denemesi yaptık. Bakın yol tıkandı. Bu yasayla toplu sözleşmede çok ciddi bir şeyleri ortaya koyma şansı kalmıyor. Gelin yasayı sözleşme zamanı gelmeden değiştirebiliriz. Aile dostu vergi politikasıyla da az kazanandan çok, çok kazanandan az alan adaletsiz vergi sistemi de değişmeli," ifadelerini kullandı.

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