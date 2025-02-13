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Eğitim-Bir-Sen, Üniversite İdari Personeli İçin Yer Değişikliği Hakkı Talep Etti

Eğitim-Bir-Sen, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı için Ankara'da eylem düzenledi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:39
Eğitim-Bir-Sen, Üniversite İdari Personeli İçin Yer Değişikliği Hakkı Talep Etti

Eğitim-Bir-Sen'den Yer Değişikliği Hakkı Talebi

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı talebiyle Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi önünde bir araya geldi. Memur-Sen'e bağlı olan sendikanın bu eylemi, idari personelin hakları için önemli bir çağrı niteliği taşıyor.

Genel Sekreter Talat Yavuz'un Açıklamaları

Sendikanın Genel Sekreteri Talat Yavuz, eylemde yaptığı basın açıklamasında, toplu sözleşme kararlarının uygulanmasını ve Devlet Memurları Kanunu'na tabi üniversitelerdeki idari personelin yer değişikliği hakkının tanınmasını istediklerini belirtti. Yavuz, bu değişikliğin mevcut kadroların bulunduğu üniversitenin izni ve geçilmek istenen üniversitenin onayına bağlı olduğunu vurgulayarak, "Bu izinlerin genellikle verilmediğini ve personelin mağdur edildiğini" ifade etti.

Adalet ve Mali Haklar Üzerine Vurgular

Yavuz, üniversitelerde aynı unvanda çalışan personel arasında adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini dile getirerek, harcama sorumluluğu taşıyan daire başkanlarının özlük haklarının görev ve yetkileriyle orantılı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, öğretim elemanlarının mali haklarının da iyileştirilmesi gerektiğini belirten Yavuz, akademik personelin maaşlarının diğer meslek gruplarıyla orantılı bir artış sağlamadığını ekleyerek, "Akademik personelin mali haklarında düzenleme yapılması elzemdir" dedi.

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