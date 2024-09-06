Eğitim Sen, Harcamalardaki Artışa Dikkat Çekti

Eğitim Sen Üyelerinden MEB'ye Protesto

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyeleri, son dönemde eğitimde artan harcamalarla ilgili duydukları endişeleri dile getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çocukların Eğitimi Tehlikede

Protesto sırasında sendika üyeleri, "Çanta dolmuyor, çocuk doymuyor, bilimsiz eğitim olmuyor" ve "Derin yoksulluk öğrencilerimizi vuruyor" gibi sloganlar atarak, duruma dikkat çektiler. Bunun yanı sıra, kitap, defter, kalem ve çanta gibi eğitim araçlarını fiyatlarıyla birlikte bakanlığın önüne sererek, ailelerin yaşadığı zorlukları gözler önüne serdiler.

İhtiyaçlar Karşılanamıyor

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, burada yaptığı konuşmada, yoksulluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. Ailelerin çocuklarının temel eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını vurgulayan Irmak, okullarda temizlik hizmetlerinin üç güne düşürülmesinin çocukların sağlığı üzerindeki tehlikeler hakkında uyarıda bulundu.

Ailelerin Yüzleştiği Gerçekler

Irmak, ailelerin çocuklarının çantasına su ve simit koyamadıklarının utancını yaşadıklarını, ulaşım masraflarını karşılamanın bile zorlaştığını ifade etti. "Okula aç giden çocuğun sadece karnı mı aç oluyor? Beyni aç oluyor, yeterince başarı gösteremiyor, psikolojik çöküntü içinde oluyor" diyerek, çocukların sosyal ve psikolojik durumlarına dikkat çekti. Ayrıca, yeterli imkânlara sahip olmayan çocukların sınıf arkadaşları karşısında eziklik hissi yaşadığını belirtti.

Bu durumun aileler üzerindeki psikolojik yükümlülüğüne de dikkat çeken Irmak, "Bunları bu halka, bu çocuklara yaşatmaya asla hakkınız yok" diyerek, tepkisini dile getirdi.