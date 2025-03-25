Eğitim Sen Üyelerine Soruşturma: Toplumsal Olayları Kışkırtma İddiası

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Hakkında Soruşturma

Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) merkez yürütme kurulu üyeleri, ülkedeki toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin sosyal medya üzerinden çağrıda bulunduğu iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Harekete Geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen'in sosyal medya hesabı üzerinden bu çağrıların yapıldığı gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma, Eğitim Sen merkez yürütme kurulu üyeleri ile bu hesapları kullanan bireyler hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçlamasıyla yürütülüyor.

Grev Şartları ve Toplumsal Olaylar

Soruşturma, Eğitim Sen'in yaptığı açıklamaların, toplumsal huzursuzluk yaratma potansiyeline sahip olduğu iddiaları üzerine şekillenirken, söz konusu durumun eğitim camiasındaki etkileri merak konusu olmaya devam ediyor.