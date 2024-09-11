Eğitimde Aile İş Birliği: Bakan Tekin'in Açıklamaları

Bakan Tekin'den Ailelere Eğitim Teması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim kalitesinin artırılması için ailelerin sürece aktif katılımını teşvik etti. "Aileler sürecin içerisine dahil olurlarsa, çocuklarının eğitim süreçlerini daha yakın takip ederlerse, akademik başarı artacaktır," dedi.

BİZ Projesi ile Aileler Destekleniyor

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi kapsamında, eğitime yeni adım atan çocuklara ve ailelere destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Gaziantep Kalesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşünde öğrenci ve veliler, Türk bayrakları ile marşlara eşlik etti.

Etkinliklerin Geleceği

Etkinliğin, çocukların okula başlama heyecanını unutmamalarını sağlamak için düzenlendiğini vurgulayan Bakan Tekin, önümüzdeki yıl tüm illerde benzeri etkinliklerin düzenlenmesini planladıklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, çocukların eğitim süreçlerine ailelerin dahil olmasının önemine değindi.

Ailelerin Rolü ve Beklentiler

OECD verilerine göre öğretmenlerin öğrenci üzerindeki etkisinin %50 olduğunu belirten Tekin, geri kalan %50'lik payın kayda değer bir kısmının ailelere ait olduğunu söyledi. "Aileler, öğretmenlerin yanındaki en önemli destekçiler olmalılar. Eğitim sistemimizi daha başarılı kılabilmek için ailelerin katılımını artırmalıyız," dedi.

Azerbaycan ile Eğitim İş Birliği

Etkinlikte Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de konuştu. Amrullayev, Türkiye ile Azerbaycan'ın eğitim alanında iş birliğini vurgulayarak, "Türk dünyası büyük bir ailedir. Gaziantep'in bu ailede önemli bir yeri var," ifadelerini kullandı.

Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortejde, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortejde, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortejde, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortejde, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortejde, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortejde, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortejde, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortejde, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortejde, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortejde, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.