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Eğitimde Başarı, Toplumsal Gelişimin Temel Taşı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Giresun'da eğitim ve gelişim üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 21:11
Eğitimde Başarı, Toplumsal Gelişimin Temel Taşı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Giresun'da Eğitimin Önemi Üzerine Konuştu

Giresun'da düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" etkinliğinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eğitimde başarı sağlanması durumunda toplumda şiddetin azalacağına ve gençlerin geleceklerine daha umutla bakabileceklerine dikkat çekti.

Eğitim, Gelişimin Temel Taşı

Özçağdaş, eğitimde elde edilecek iyi sonuçların, sadece gençlerin geleceğine değil, aynı zamanda sanayi ve teknolojinin gelişimine de katkı sağlayacağını ifade etti. "Eğitimde iyi sonuç alırsanız, toplumu kalkındırmak ve gelişmeler sağlamak mümkündür" dedi.

Eğitimde Kaybın Sonuçları Uzun Süreli

Türkiye'nin, 86 milyon nüfusu ve büyük bir genç kütlesi ile önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Özçağdaş, eğitimde kaybedilen her günün uzun vadede çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti. "Geleceğe hazırlamaktan daha öncelikli bir iş yoktur" dedi.

Etkinlikte ayrıca, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve diğer partililerin bulunduğu ifade edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" programına katıldı. Özçağdaş, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" programına katıldı. Özçağdaş, burada konuşma yaptı.

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