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Eğitimde Kaybettiğimiz Her Günün Zararları

Suat Özçağdaş, Burdur'da yaptığı konuşmada eğitimin önemine vurgu yaptı ve kaybedilen her günün uzun vadeli etkilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 23:18
Eğitimde Kaybettiğimiz Her Günün Zararları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş Burdur'da Konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Burdur'da düzenlenen halk buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitimde Kaybın Uzun Vadeli Etkisi

Özçağdaş, "Türkiye'de her sorunu çözebilirsiniz ama eğitimde kaybettiğiniz her gün 10 yıllarca devam edecek bir zarar anlamına geliyor," dedi.

Türkiye'nin Eğitim Hayatı

"Eğitim Buluşmaları" adlı program kapsamında Burdur'a gelen Özçağdaş, 6 Ağustos'tan bu yana birçok farklı kenti ziyaret ettiğini belirtti. Milyonlarca insanın eğitim fırsatlarından yararlanmak için çaba harcadığını vurguladı. Özçağdaş, "Şu anda Türkiye'de 20 milyon okul öğrencisi, 7 milyon üniversite öğrencisi ve 1.2 milyon öğretmen var. Ayrıca, 1 milyon atanmayan öğretmen ve 1 milyon eğitim sektöründe çalışan insan bulunuyor," şeklinde konuştu.

Eğitimin Ülke Kalkınmasındaki Rolü

Özçağdaş, eğitim konusunun ülke kalkınmasının en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Bu nedenle parlamentoda sürekli yasa teklifleri ve araştırmalarla eğitimi gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Gelecek Nesiller İçin Eğitim Hedefi

Son olarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere verdiği hedef doğrultusunda, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek istiyoruz. Biz, kendimize seçmen istemiyoruz. Düşünme, sorgulama ve araştırma yeteneğine sahip, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürecek genç nesiller istiyoruz," ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Burdur'da...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Burdur'da Belediye Konferans ve Sergi Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Burdur'da...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Burdur'da Belediye Konferans ve Sergi Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Burdur'da...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Burdur'da Belediye Konferans ve Sergi Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

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