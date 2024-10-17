Eğitimde Yeni Perspektifler: Bakan Tekin Atatürk Üniversitesi'nde Konuştu

Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, eğitim sistemlerinin sürekli değiştiği ve araştırma imkanlarının hızla geliştiği günümüzde, özgün bir bakış açısına sahip olmanın gerekliliğini vurguladı.

Yeni Bir Dil ve Perspektif Gerekliliği

Bakan Tekin, "Eğitim sistemlerinin sürekli değiştiği ve araştırma imkanlarının hiç olmadığı kadar geliştiği günümüz dünyasında, özgün ve özgür bir bakış açısını esas alan yeni bir dil ve perspektif inşa etme zorunluluğumuz var" dedi.

Üniversitelerin Rolü

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde de bulunan Tekin, üniversitelerin tarihsel sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti. "Geleceğin dünyasında etkili olabilmemiz için, kadim medeniyetimizden aldığımız değerleri yeniden ihya etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Eğitimde Kapsayıcı Yaklaşım

Tekin ayrıca, "Bilimsel olanın evrenselliğini ve kültürel olanın milliliğini içeren kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek zorundayız" diyerek, bu gerekliliğin tarihsel bir sorumluluk kadar acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Geçmişten Ders Almak

Bakan, eğitim sistemlerini daha verimli hale getirmek için geçmişteki hatalardan ders alarak ilerlemenin önemine vurgu yaptı. Eğitim ortamlarının her alanda gelişmesine yönelik çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Demokratik Değerlerin Gelişimi

Tekin, "Eğitim, demokratik değerlerin özümsenmesine katkıda bulunur ve bu değerlerden etkilenir. İleri demokrasiler, bireylerin özgür düşünme yeteneklerini geliştirmek için gerekli tedbirleri almalıdır" şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu kapsamda, eğitim alanlarının bireylerin özgür düşünme yeteneklerini geliştirecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.