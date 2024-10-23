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Eğitimde Yeniden Yapılanma: Bakan Tekin Hatay'da Toplantı Düzenledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da eğitim durumunu değerlendiren toplantıya katıldı ve yatırımlara dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:54
Eğitimde Yeniden Yapılanma: Bakan Tekin Hatay'da Toplantı Düzenledi

Bakan Tekin, Hatay'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da gerçekleştirilen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Bakan Tekin, toplantı öncesinde Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, 3 Ekim tarihinde İstanbul'da düzenlenen Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçında 15 yaşındaki Rüzgar Toprak Renkli ile bir araya geldi. Renkli, Bakan'a hediye ettiği çiçek ve Beşiktaş formasını takdim etti.

Toplantının İçeriği ve Eğitim Altyapısı

Bakan Tekin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Mustafa Masatlı ile görüştü. Ardından, valilik binasındaki toplantı salonunda düzenlenen basına kapalı eğitsel değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, tüm bakanlıkların ve kurumların 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremin yaralarını sarmak için seferberlik ilan ettiğini ifade etti. Ayrıca, eğitim öğretim altyapısının güçlendirilmesi adına 11 ildeki derslik sayılarını artırma planları yaptıklarını belirtti. Tekin, bu kapsamda, 6 Şubat tarihindeki derslik sayısının üzerine çıkma hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Hatay'a Özel Yatırım Planı

Toplantıda Hatay’ın durumuna da değinen Tekin, bu ilde derslik sayısının %13 oranında artırılacağını belirtti. Gelecek yıl eğitim yılına başlarken, mevcut yatırımlar tamamlandığında Hatay'da toplam 16 bin 700 derslik olacağını duyurdu.

„Bunların yanında yapmış olduğumuz projeler, yalnızca fiziki yatırım ile sınırlı kalmayacak; manevi hasarların telafisi için de gerekli çalışmaları yürüteceğiz,” diyen Tekin, tüm bakanlığın bu doğrultuda faaliyetlerini yürüttüğünü ekledi.

2025 Yatırım Programı ve Teşekkür Mesajı

2025 yatırım programı çerçevesinde Valilik tarafından önerilen projelerin de değerlendirileceğini ifade eden Tekin, yatırımları en hızlı şekilde tamamlamak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bu süreçte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün sağladığı katkı ve çabalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Toplantının ardından Bakan Tekin, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti.

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