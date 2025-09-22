EGM'den İstanbul'daki Kulüp Kongresi İddiasına Yanıt: 40-45 Bin Personel İddiası Gerçek Değil

EGM'den İstanbul'daki kulüp kongresi iddiasına net yanıt

EGM: "40-45 bin personel" iddiası gerçeği yansıtmıyor, suç duyurusu yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da 20-21 Eylül tarihlerinde yapılan bir spor kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda bir delegenin dile getirdiği iddia hakkında açıklama yaptı.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisine yer verildiği, ancak bir delegenin müsabakalarda görevli personele yönelik "hadsiz, asılsız ve yakışıksız" ithamlarda bulunduğu kaydedildi.

Açılamada, "Çevik kuvvet birimlerinde görev yapan personelimiz, Kıyafet Yönergesi kapsamında belirtilen üniforma ile görev yapmaktadır. Müsabakaların risk durumu ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda personel sayısı planlanmakta olup, 40-45 bin personel görevlendirildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

EGM, ayrıca Türk Polis Teşkilatı'nın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Emniyet Teşkilatı Kanunu çerçevesinde görev yaptığını belirterek, mevzuat hükümleri dışında hiç kimsenin teşkilat üzerinde denetim yapmasının mümkün olmadığını vurguladı.

İlgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.