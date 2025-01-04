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EGM'den Yargı Mensuplarının Güvenliğiyle İlgili Açıklama

EGM, yargı mensuplarının güvenliğine yönelik koruma tedbirlerinin mevzuat çerçevesinde alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:38
EGM'den Yargı Mensuplarının Güvenliğiyle İlgili Açıklama

EGM'den Yargı Mensuplarına Yönelik Koruma Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör tehdidi altında bulunan yargı mensuplarına yönelik koruma tedbirlerinin **3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun** 20'nci maddesi kapsamında uygulanmakta olduğunu duyurdu.

EGM, bazı medya organlarında yer alan "İçişleri Bakanlığından tartışmalı koruma kararı. Hakim ve savcılar güvenlik için 155'i arayacak" başlıklı iddialara doğruluk payı olmadığı vurgusunda bulundu. Bu açıklamanın ardından, gizli kalması gereken koruma hizmetlerinin detaylarına ayna tutuldu.

Açıklamada, koruma hizmetlerinin, çağrı üzerine koruma, yakın koruma ve özel koruma olmak üzere **üç farklı şekilde** gerçekleştirildiği belirtildi. Yargı mensuplarına yönelik koruma kararlarının, **komisyonun** uygun görmesi sayesinde hayata geçtiği ifade edildi.

İlgili birimlerin tehdit bilgileri doğrultusunda alınan kararların, oy çokluğu ile alındığı ve Merkez Koruma Komisyonunda yer alan Bakanlık temsilcisinin yalnızca **10 koruma kararının uygulama şekline** katılmadığı kaydedildi. Ayrıca, itiraza konu olan kararların yeniden değerlendirileceği de duyuruldu.

Sonuç olarak, yapılan paylaşımlardaki iddiaların **gerçeği yansıtmadığı** ve kurumların hedef alındığına dikkat çekilerek, yetkililerce alınan tedbirlerin ciddiyeti bir kez daha vurgulandı.

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