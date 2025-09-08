EGM: Dezenformasyon ve Provokatif Paylaşımlarda 10 Şüpheli Gözaltında

EGM, sosyal medyada provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan hesaplarla ilgili 103 hesap tespit etti; 10 kişi gözaltında, 39 hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:38
EGM'nin açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesaplarından provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yürütülen çalışmalar

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen çalışmalarda bazı sosyal medya hesaplarından provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 16'sı yurt dışı kaynaklı, 103 hesabın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 39 kişi hakkında işlem başlatıldığı ve 10 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.

EGM, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

