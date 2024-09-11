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EGM Uygunsuz Davranış Sergileyen Polis Memuruna Soruşturma Başlattı

EGM, sosyal medya platformunda uygunsuz davranış sergileyen polis memuru hakkında soruşturma açtı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:30
EGM Uygunsuz Davranış Sergileyen Polis Memuruna Soruşturma Başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir sosyal medya platformunda uygunsuz davranışlarda bulunan polis memuru ile ilgili önemli bir duyuruda bulundu.

İdari Soruşturma Başlatıldı

EGM, paylaşımda yer alan görüntülerin ardından yapılan incelemelerde, üniformalı kişinin polis memuru M.A. olduğunu belirledi. Bu tespit sonrası, EGM yetkilileri, "Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." şeklinde bir açıklama yaptı.

Halkın Güvenliği Öncelikli

EGM, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla, bu tür durumların hassasiyetle ele alındığını vurguladı. Uygunsuz davranışların, görev bilinci ve kurallar çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

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