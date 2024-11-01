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Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneğiyle Yakalanma Olayı

Kırşehir'de bir kişi, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışırken yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:26
Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneğiyle Yakalanma Olayı

Kırşehir'de Kopya Skandalı

Kırşehir'de bir birey, ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışırken suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, motorlu taşıtlar sürücü belgesi e-sınav merkezinde yapılan denetim sırasında H.B. isimli şahsın üzerinde kopya düzeneklerine rastladı.

Kopya Düzenekleri Ele Geçirildi

Yapılan incelemeler sonucunda H.B.'nin üzerinde internete bağlanabilen bir mobil wi-fi cihazı, casus kulaklık, düğme şeklinde bir kamera ve sim kart entegre edilmiş kredi kartı biçiminde bir kartlık tespit edildi. Bu durum, sınav güvenliği açısından son derece ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi.

Hukuki Süreç Başlatıldı

İlgili şahıs, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapılması amacıyla gözaltına alındı. Olay, sınav sistemine karşı yapılan bu tür girişimlerin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kırşehir'de bir kişi, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isterken suçüstü yakalandı....

Kırşehir'de bir kişi, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, internete bağlantı sağlanan mobil wi-fi cihazı, casus kulaklık, düğme şeklinde kamera, içerisine sim kart entegre edilmiş kredi kartı görünümlü kartlık ele geçirildi.

Kırşehir'de bir kişi, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isterken suçüstü yakalandı....

Kırşehir'de bir kişi, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, internete bağlantı sağlanan mobil wi-fi cihazı, casus kulaklık, düğme şeklinde kamera, içerisine sim kart entegre edilmiş kredi kartı görünümlü kartlık ele geçirildi.

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