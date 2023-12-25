Ehliyet ve kimlik kartı yenilemek isteyenlere iyi haber verildi!

Yeni yıl öncesi ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesiyle ilgili ortaya atılan 'Son tarih 31 Aralık, yenilemeyene ceza kesilecek' iddiası gündemde. Aralık ayının son günlerinde nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alarak nüfus müdürlüklerine gelen vatandaş sayısında artış yaşandı. Ehliyetini yenilemek isteyenler de nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199’dan randevu alarak nüfus idarelerinde işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte detaylar...





YENİ YIL ÖNCESİ CEZA UYARISI

Sosyal medyada yayılan "ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023" ve "yenilemeyenlere ceza kesilecek" iddiaları yoğunluğun artmasına neden oldu. Ancak yetkililer, yeni kimlik kartları için belirlenmiş bir son tarih olmadığını vurguladı. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için ise son tarih 31 Aralık 2024.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları, asgari ücretin belirlenmesi sürecindeki önemli bir adımı temsil ediyor. Çalışanların ve işverenlerin yanı sıra tüm vatandaşların merakla beklediği asgari ücretin açıklanmasıyla ilgili bu tarih, ekonomik dengeleri etkileyecek ve birçok kesimi doğrudan ilgilendirecek. Akbaşoğlu'nun enflasyona karşı duruşunu vurgulaması, asgari ücretlilerin alım gücünün korunması adına yapılan çabaların altını çiziyor.