Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı?

Milyonlarca sürücü, "Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?" diye sorarken, İçişleri Bakanlığı'ndan net açıklama geldi. Türkiye genelinde 2016 öncesi alınan eski tip sürücü belgelerinin yeni tip çipli ehliyetlerle değiştirilmesi için verilen sürenin 31 Ekim 2025 tarihinde kesin olarak sona ereceği duyuruldu. Bu açıklama, nüfus müdürlükleri önündeki yoğunluğu daha da artırdı.

Son Günün Önemi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamalarda bu tarihin son tarih olduğunu ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, 31 Ekim 2025 mesai bitimine kadar yenileme yapmayanların, indirimli bedelden yararlanamayacağını ve standart harç ücretlerini ödemek zorunda kalacağını vurguladı.

Ücret Farkı: 15 TL ile 7.437 TL Arasındaki Makas

Verilen sürede yapılan yenilemelerde uygulanan indirimli tarife şu şekilde:

Değerli Kâğıt Bedeli: 13 TL

Vakıf Hizmet Bedeli: 2 TL

TOPLAM: 15 TL

Süresi kaçıranlar ise "yenileme" hakkını kaybedecek ve "sıfırdan ehliyet çıkarma" harç bedeline tabi tutulacak. 2025 yılı için belirlenen toplam harç bedelleri, B sınıfı için 7.437 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu fark, son güne bırakmanın doğrudan maddi sonucu olacak.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

31 Ekim 2025 tarihinden sonra eski tip sürücü belgeleri hukuken geçersiz sayılacak. Bu nedenle trafikte yapılan denetimlerde polis veya jandarma tarafından tespit edilmesi halinde sürücüler "ehliyetsiz araç kullanma" kapsamında işlem görecek ve yasal yaptırımlarla karşılaşacak.

Ne Yapmalısınız?

Süreyi kaçırmamak için işlem yapmayanların, 31 Ekim 2025 mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak yeni çipli ehliyetlerini almaları gerekiyor. Aksi takdirde hem yüksek harç ödemesiyle karşı karşıya kalınacak hem de trafikte hukuki risk artacaktır.