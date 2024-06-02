Ehliyeti olan herkese duyuruldu! 15 TL ödemeyi yapmayan yandı

Yıl sonuna dek yeni tip sürücü belgesine geçiş için tanınan sürenin dolmasına karşın, 7 milyon kişinin hâlâ ehliyetlerini yenilemek için müracaatta bulunmadıkları belirtildi. 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10. maddesine göre, sürücülerin belgelerini 5 yıl içinde güncellemeleri gerekiyordu.

Kovid-19 salgınının etkisiyle, 1 Ocak 2016’dan önce alınan eski tip ehliyetlerin yenilenme süreci, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2022’den başlayarak 31 Aralık 2024’e kadar uzatıldı. Şimdiye dek, toplamda 25 milyon 894 bin 321 kişi yeni ehliyet için nüfus dairelerine başvurmuşken, yaklaşık 7 milyon 159 bin 176 kişi hâlâ eski ehliyetlerini kullanmaya devam ediyor.





5 BİN TL'LİK EK ÖDEME

31 Aralık 2024 tarihine kadar, eski model ehliyetlerin yeni tip ehliyetlerle değişimi için belirlenen ücret, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplamda 15 liradır. Ancak, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla eski ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşlar, sürücü belgesi harcı, değerli kağıt ve vakıf payı bedellerini tam olarak ödemek zorunda kalacaklar.

2024 yılında B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmiştir. 2025 yılında ödenmesi gereken miktar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenecektir. Bu nedenle, yıl sonuna kadar başvurmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için 5 bin liradan fazla ekstra ücret ödemek zorunda bırakılacaklar.



Yasal süre içinde yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak ve bu ehliyetlerle araç kullanan sürücüler cezai işlemlerle karşı karşıya kalacaklar.





BAŞVURU YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR

Yılın son dönemlerinde beklenen başvuru yoğunluğu sebebiyle vatandaşların zor durumda kalmamaları adına, erken dönemde ehliyet yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri öneriliyor. Yeni sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama ya da “nvi.gov.tr” internet sitesi üzerinden randevu alıp, gerekli belgeleri hazırlayarak nüfus müdürlüklerine başvurabilirler.

Yapılan başvurular sonucunda, yeni sürücü belgeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılıp, PTT aracılığı ile vatandaşların adreslerine ulaştırılıyor. Alınan geçici sürücü belgesi ile de araç kullanmak mümkün hale geliyor.

EHLİYET YENİLEME SÜRECİ: GEREKLİ EVRAKLAR

• Mevcut Sürücü Lisansınız: İlk olarak, mevcut ehliyetinizi teslim etmeniz gerekmekte.

• Başvuru Harcı: Yenileme işlemi için 15 TL’lik bir ücret yatırmanız beklenir.

• Sağlık Raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alacağınız güncel bir sağlık raporu gereklidir.

• Biyometrik Fotoğraf: Son altı ay içerisinde çekilmiş güncel bir biyometrik fotoğrafınızı hazır bulundurun.

• Adres Bilgisi: MERNİS’te kayıtlı olan güncel adresinizi beyan etmeniz şarttır. Eğer adresiniz sistemde güncelse, yeni ehliyetinizin direkt olarak adresinize gönderilmesini isteyebilirsiniz.