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Ehliyeti olan herkesin dikkatine! Bu hatayı yapanlar 8200 TL ceza ödeyecek

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Ehliyeti olan herkesin dikkatine! Bu hatayı yapanlar 8200 TL ceza ödeyecek
Sürücülere kötü haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Cezalar yükseltildi! Tüm detaylar haberimizde.

Araç kullanan vatandaşlar için zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Trafik cezası tutarları artmaya devam ediyor! Tam 8 bin 190 TL ceza yiyebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRAFİK CEZALARI YÜKSELİYOR

Trafiklerde güvenliği sağlamak ve kazaların önüne geçebilmek için birçok farklı konu için yüksek tutarlarda trafik cezası kesilmeye devam ediyor. Trafik cezalarının yanında sürücü belgesinin yenilenme süresini geçiren sürücülere de yüksek tutarlarda ceza kesiliyor. 

Ehliyet Yenileme Süreleri Uzatıldı

Eski kimlik ve ehliyetinizi değiştirmeniz gerekiyor, eğer ehliyetsiz araç kullanırsanız 8 bin 190 TL ceza alabilirsiniz. Ehliyet sınıfına uygun olmayan araç sürüldüğü tespit edilirse 4 bin 60 TL ceza alabilirsiniz. Ehliyet yenileme işlemleri için son tarihler de paylaşıldı. Yeni kimlik kartları ve sürücü belgeleriyle daha hızlı ve güvenli kontrol sağlanması mümkün olacak. Ehliyet yenileme ücretleri 15 TL olarak belirlendi, çalınmış ya da kaybolmuş ehliyetler için 345 TL ödeme yapılacak. 

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